50 yıldır ihanet için gizlendiler

FETÖ'nün Darbe Girişimi'ni Araştırma Komisyonu, 600 sayfalık raporunda, örgütün militan kazınma faaliyetlerinin ilk kez 1960'tan itibaren başladığına yer verdi. Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/ PDY) 15 Temmuz Darbe girişimyle Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun taslak raporunda FETÖ/PDY'nin kamu kurumlarına sızarak örgütlenmesine bir başlık altında yer verildi. Raporda, komisyona bilgi veren kişilerin değerlendirmeleri ışığında, "Örgütün, devlet kurumlarını kontrolüne almak suretiyle iktidarı ele geçirmeyi hedef edindiğini, bu maksatla ortaya çıktığı 1960'lı yıllardan itibaren örgüt evlerine çektiği zeki ve genç insanları bir yandan örgüt militanı şeklinde yetiştirirken bir yandan da iyi bir eğitimle devlet kademelerinde yer almasını sağladığını ortaya koymaktadır" görüşüne yer verildi.



FETÖ MİT ÜZERİNDEN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Raporda, örgütün, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı 7 Şubat 2012'de gözaltına almaya çalışarak, kurumu tasfiye etmeye ve o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasi hesap çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Raporda, "MİT Müsteşarının ifadeye çağrılması ile örgütün siyasi hedefler takip eden ve bu hedeflere ulaşmak için komplolar tertip eden bir yapı olduğu konusunda ilk ciddi belirtiler ortaya çıkmış ve örgüt hakkındaki soru işaretleri somut bir şüpheye dönüşmüştür. (...) Bu olayla birlikte ayrıca örgütün, dönemin hükümetinin varlığından ve yürüttüğü politikalardan rahatsız olan uluslararası güç odakları adına hareket ettiği de bir iddia olmaktan çıkarak somut bir veriye dönüşmüştür" ifadeleri yer aldı.