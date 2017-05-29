AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında başladı

Ak Parti Merkez karar Yürütme Kurulu (MKYK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Genel merkezde yapılacak toplantıda AK Parti genel başkan yardımcıları yani Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de belirlenecek.

GENEL BAŞKAN OLDUKTAN SONRA İLK KEZ...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti MYK'sını belirlemek için yapılacak MKYK toplantısına başkanlık yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez başkanlık edeceği toplantıda Başbakan Binali Yıldırım da AK Parti Genel Başkan Vekili olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MKYK üyeleri ve eşleri akşamda iftar yemeğinde de bir araya gelecek.

MYK'NIN BELİRLENMESİNİN ARDINDAN GÖZLER KABİNE DEĞİŞİKLİĞİNDE OLACAK

MYK'nın belirlenmesinin ardından gözler kabine değişikliğinde olacak.