AK Parti'de yeni dönem!

BİNALİ YILDIRIM BAŞKANVEKİLİ
Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Genel Başkanvekili oldu
GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI:
Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Ahmet Sorgun, Mahir Ünal, Mehmet Mehdi Eker, Öznur Çalık, Erol Kaya, Cevdet Yılmaz, Fatih Şahin, Ravza Kavakçı Kan, Vedat Demiröz, Çiğdem Karaaslan, Hamza Dağ.
SORUMLU OLDUKLARI BİRİMLER:
Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
Yerel yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya
Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan
Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun
Dış ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker
Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık
Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin
Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz
Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
Genel Sekreter Abdulhamit Gül… Parti sözcüsü Mahir Ünal…