AK Parti'de yeni dönem!

Giriş Tarihi: 29.5.2017 17:45 Güncelleme Tarihi: 29.5.2017 18:01
AK Parti'de yeni dönem!

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal MKYK toplantısı sonrası yeni MYK'yı açıkladı. İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın Başkanvekili olduğu yeni A takımı...

BİNALİ YILDIRIM BAŞKANVEKİLİ

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Genel Başkanvekili oldu

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI:

Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Ahmet Sorgun, Mahir Ünal, Mehmet Mehdi Eker, Öznur Çalık, Erol Kaya, Cevdet Yılmaz, Fatih Şahin, Ravza Kavakçı Kan, Vedat Demiröz, Çiğdem Karaaslan, Hamza Dağ.

SORUMLU OLDUKLARI BİRİMLER:

Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

Yerel yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan

Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun

Dış ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık

Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz

Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

Genel Sekreter Abdulhamit Gül… Parti sözcüsü Mahir Ünal…

AK Parti'nin yeni MKYK üyeleri

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AK Parti'de yeni dönem!
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