Akar, darbe komisyonunun sorularını yanıtladı!

AA

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Giriş Tarihi: 29.5.2017 17:44 Güncelleme Tarihi: 29.5.2017 17:48
Akar, darbe komisyonunun sorularını yanıtladı!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunca yöneltilen sorulara ilişkin cevap metni komisyona ulaştı.

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Akar, darbe komisyonunun sorularını yanıtladı!
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