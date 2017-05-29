Bakanlar Kurulu'nun ardından önemli açıklamalar

Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş toplantının gündeminde 3 konu olduğunu aktardı. Kurtulmuş'un açıklamalarından ana hatlar şöyle:

GÜNDEMDEKİ 3 KONU

* 3 konu gündeme geldi. Bir tanesi kıdem tazminatı ile ilgili. Kıdem tazminatı reformu detaylı bir şekilde gündme geldi. İşçiyi hak kaybına uğratmayacak iş verene ilave külfet sağlamayacak bu reform tartışıldı. Önümüzdeki günlerde konunun daha net bir şekilde ana çerçevesine oturtulması sağlanacak. Şu anda olgunlaşma aşamasında. Kamuoyunun görüşleri dikkate alınarak gerekli adımlar atılacak.

* 2. konu deprem meselesi. Beklenen olası depremlere karşı alınacak tedbirler. Kentsel dönüşüm alanında yapılacak çalışmalar. Ayrıca depreme dayanıklı şehirlerimizin oluşması için gerekli tedbirler konuşulmuştur.

* 3. konu ise gümrük kapılarında ÖTV'siz akaryakıt satışı ile ilgili yeni çalışmalarımız. Mevcut gümrük kapılarına ilave olarak yeni gümrük kapılarında da ÖTV'siz akaryakıt temini sağlayabilecekler. İkinci olarak da miktarda artış yapılacak.. Bu çalışmalar ekonomik yükleri de hesaplandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu

SORU - CEVAP

EMEKLİLİK YAŞI

Emeklilik yaşının yukarıya çekilmesinden ziyade şu anda mevcut yasal düzenleme devam edecektir. OECD ülkelerinde emeklilik yaşı 72, bizde 52. Dolayısıyla Türkiye'de de yaşın ileriye gitmesi kaçınılmazdır. Kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşına çekilmesini sağlayacak bir tahmin ve planlama yapılıyor. Bu çerçevede mevcut yasal yapı devam edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2036 yılına gelindiğinde, Türkiye'de kadınlarda emekliliğin 58, erkeklerde ise 60 yaşına çekilmesini sağlayacak bir planlama yapıyor. Bu çerçevede, mevcut yasal yapı devam edecek. Şu anda çok güçlü bir şekilde emeklilik yaşının ileriye çekilmesiyle ilgili bir çalışma söz konusu değil."

AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanımızın son zamanlarda yapmış olduğu ziyaretleri göz önünde bulundurursak, Türkiye'nin çok taraflı ilişkilerini sürdürebilen ender ülkelerden birisi olduğunu görüyoruz. AB ile Türkiye ilişkileri arasında ciddi sıkıntıların olduğunu hep beraber yaşadık. Türkiye'nin esas amacı, tam üyelik müzakereleri çerçevesinde AB ilişkilerini geliştirmektir. Bu konular konuşulabilir ama esas mesele fasılların açılmasıdır. Bu konuda Türkiye çifte standartı asla kabul etmez. Burada bir takvim ortaya çıkmış görünüyor ama bu karşılıklı olarak Türkiye'nin AB ile ilişkilerde hangi konular önceliklik olarak ele alınacak bunların çalışmasını Türk tarafı yapacaktır. İlişkilerin ana rotasını fasılların açılması alacaktır. Fasılların açılması Türkiye bakımından hayatı önem taşıyor.