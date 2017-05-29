Batı'nın verdiği silahlar mağaralardan çıkıyor!

Batılı ülkelerin terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında diğer terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye verdiği silahlardan bazıları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Şırnak ve Hakkari kırsalındaki operasyonlarında teröristlerce kullanılan mağaralarda ele geçiriliyor.

Güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları Hakkari ve Şırnak kırsalında devam ediyor. Zor arazi ve hava şartlarına rağmen operasyonlarına devam eden güvenlik güçleri, terör örgütüne ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi. Örgüte büyük darbe vuran Mehmetçiğin teröristlerin kullandığı mağaralarda bulduğu silahlar arasında Batı menşeli silahlar dikkat çekiyor.

Anlık istihbarat sonucu Şırnak'ın Biliç tepe bölgesinde operasyon gerçekleştiren güvenlik güçleri, İsveç menşeli iki TAS roketi ile iki 60 milimetrelik havan ve mühimmatlarını ele geçirmişti. Hakkari ve Şırnak'taki operasyonlarda ise ABD menşeli M-16 piyade tüfeklerinin ele geçirilmesiyle, "DEAŞ ile mücadele kapsamında" verilen silahların Türkiye'ye karşı kullanılmamasına yönelik müttefik ülkelerce verilen garantilerin nasıl uygulanacağı merak uyandırıyor.

ÇEŞİTLİ ÇAP VE MODELDE SİLAHLAR

Öte yandan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, sınır hattından Türkiye içine gönderdiği silah ve mühimmatla PKK terörünü besliyor.

Antitank roketinden piyade tüfeğine kadar çeşitli çap ve modelde silahlarla patlayıcılar, Irak'ın kuzeyindeki Sincar ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok bölgelerinden gönderilerek yurt içindeki terör saldırılarında kullanılıyor. Silah ve patlayıcıların önemli bir bölümü, ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ye gönderdiği mühimmattan oluşuyor.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin, başta ABD olmak üzere bazı ülkeler tarafından yapılan yardımlarla küçük bir ordunun envanterine sahip olduğu belirtiliyor. YPG'nin söz konusu silah ve mühimmatı, ABD'nin, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye yönelik yaptığı yardımlar kapsamında aldığı ifade ediliyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Ekim 2015'te PYD'ye yaklaşık 50 ton mühimmat gönderildiğini kabul etmişti. Suriye yerel kaynakları da 2 Aralık 2015'te Rusya'ya ait askeri kargo uçağının, Halep'in kuzeyinde PYD'nin kontrolündeki Şeyh Maksud bölgesine 5 ton mühimmat bıraktığını uluslararası basına rapor etmişti.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne yönelik terör saldırısı

Genelkurmay Başkanlığından Sincar'a yönelik hava harekatının ardından yapılan açıklamada, "terör yuvası" haline gelen Irak'ın kuzeyindeki Sincar ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok bölgelerinden Türkiye'ye gönderilen silah ve mühimmatın teröristlerce, güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda kullanıldığı vurgulanmıştı.

Söz konusu terör eylemleri arasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne nisan ayı başında yapılan saldırının da yer aldığı bildirilmişti. Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırının ardından Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada da emniyetin ek birimlerinin bulunduğu alana bitişik vaziyette bulunan apartmanın bodrum katından, Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı tamir atölyesine doğru yaklaşık 30 metre uzunluğunda tünel kazıldığı ve yapılan kriminal inceleme sonucu, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton olduğu düşünülen patlayıcı yerleştirildiği belirtilmişti.