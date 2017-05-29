Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Ensar Vakfı Genel Kurulu'na da katıldı. Millet iradesinin hala sosyal ve kültürel alana yansımadığını söyleyen Erdoğan, "Bu aklın kabul edebileceği bir durum değildir. Bu konuda hepimize büyük görev düşüyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

KÜLTÜREL İKTİDARIMIZ KONUSUNDA SIKINTI VAR: Biz 14 yıldır siyasi iktidarız ama hala sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var. Her imkanımız var, tek eksiğimiz hizmete dönüştürecek adanmışlardır. Elimizde böyle imkan varken hala pek çok yeri boş bırakıyor olmamız aklın kabul edebileceği bir şey değildir. Bu konuda Ensar vakfımıza çok büyük görevler düşüyor.

TARİHİ DERS ALDILAR: 15 Temmuz'un en büyük kahramanlarından biri gençlerimizdir. O gece oraya gelenler, Gezi Parkı'nın gençleri değildi. Canını bayrağı, ezanı için ortaya koyan gençlerdi. Gençlerimiz de 15 Temmuz'da hemen harekete geçtiler, darbecilerin üzerlerine gidip işgal edilen yerleri kurtardılar. En ön saftaydılar.

YENİ KIZIL ELMAMIZ: Bizim gençliğimiz bu ülkeyi, bu milleti adeta nasıl bir dönüşüm değişime tabi tutulur, bunu gösterecektir. Artık 2053 vizyonumuz bir temenniden ibaret olmaktan çıkmış, gençlerimizin gerçekleştirebileceklerine inandığımız yeni kızıl elmamız haline dönüşmüştür. Hamdolsun.



Ensar Vakfı Başkanı Cenk Dilberoğlu, Erdoğan'a, 15 Temmuz gecesi Marmaris'te torununa Kuran dersi verirken çekilen fotoğrafın, yağlı boya tablosunu hediye etti