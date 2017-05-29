'da /PDY davasında karar

Giriş Tarihi: 29.5.2017 14:38 Güncelleme Tarihi: 29.5.2017 14:39
Çorum'da FETÖ/PDY davasında karar

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık, eski sağlık memuru Dursun G. (32) ile avukatı ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, duruşmada hakkındaki suçlamaları okuduktan sonra sanığa söz verdi.

İddianamede, /PDY bünyesindeki kapatılan Kimse Yok Mu Derneğinin gönüllüsü, Ufuk Sağlık-Sen ve Çorum Memurlar Derneği üyesi olduğu belirtilen sanık Dursun G, terör örgütü ile bir bağlantısı olmadığını öne sürerek suçlamaları reddetti.

Kapatılan Zaman gazetesinin yöneticilerine yönelik operasyonun protesto edilmesi amacıyla Ufuk Sağlık-Sen tarafından Çorum Adliyesi önünde gerçekleştirilen eyleme katıldığını ve basın açıklamasını okuduğunu dile getiren Dursun G, "Ancak hiçbir terör örgütü ile bir bağlantım yok. Yaklaşık 10 aydır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

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Çorum'da FETÖ/PDY davasında karar
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