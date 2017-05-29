Çorum'da FETÖ/PDY davasında karar

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık, eski sağlık memuru Dursun G. (32) ile avukatı ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, duruşmada hakkındaki suçlamaları okuduktan sonra sanığa söz verdi.

İddianamede, FETÖ/PDY bünyesindeki kapatılan Kimse Yok Mu Derneğinin gönüllüsü, Ufuk Sağlık-Sen ve Çorum Memurlar Derneği üyesi olduğu belirtilen sanık Dursun G, terör örgütü ile bir bağlantısı olmadığını öne sürerek suçlamaları reddetti.

Kapatılan Zaman gazetesinin yöneticilerine yönelik operasyonun protesto edilmesi amacıyla Ufuk Sağlık-Sen tarafından Çorum Adliyesi önünde gerçekleştirilen eyleme katıldığını ve basın açıklamasını okuduğunu dile getiren Dursun G, "Ancak hiçbir terör örgütü ile bir bağlantım yok. Yaklaşık 10 aydır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.