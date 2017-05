Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben İstanbul'u anlatırken Türkiye'yi anlatıyorum. İstanbul, Türkiye'nin özetidir. İstanbul'u anlatmak, Türkiye'yi anlatmaktır. İstanbul'a hizmet etmek Türkiye'ye hizmet etmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul her anlamda ülkemizin vitrinidir





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen İstanbul İl Protokolü İftarına katıldı. Bizlere bu güzel şehri kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve o kutlu orduyu rahmetle andığını aktararak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şehrin elbette kendine göre dikkat çekici yönleri oluyor. Ama emin olun bir bütün olarak İstanbul'dan daha güzelini henüz görmedim. Yaşadığınız şehrin kıymetini lütfen çok iyi bilin. İstanbul'a hizmet etme şerefi dahi başlı başına bir iftihar sebebidir. Bizimde bu şehri sevmemiz yetmiyor. Kendimizi de ona sevdirmemiz gerekiyor. Kendimizi İstanbul'a sevdirmemizin en güzel yolu ona en güzel hizmet etmekle geçiyor" dedi.



İstanbul'u ilk göz ağrısı olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un yeri ayrıdır. Haftalık mesaimin neredeyse yarısını İstanbul'da geçiriyorum. İstanbul'da atılan her adımı her gelişmeyi yakından takip ediyorum. Zaman zaman hep İstanbul'u anlatıyor diyenler oluyor. Oysa ben İstanbul'u anlatırken Türkiye'yi anlatıyorum. İstanbul, Türkiye'nin özetidir. Türkiye'nin 80 vilayetinin tamamının da İstanbul ile insani ve fiziki bağlantısı vardır. Öyleyse İstanbul'u anlatmak Türkiye'yi anlatmaktır. İstanbul'a hizmet etmek Türkiye'ye hizmet etmektir. Ustalık beratımızı da burada aldıktan sonra Tüm Türkiye'ye açıldık. Ülkemizi 14 yılda getirdiğimiz yer ortada, aynı kararlılıkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.







"DÜNYA YENİDEN YAPILANMANIN SANCILARINI ÇEKİYOR"



"Dünya yeniden yapılanmanın sancılarını çekiyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Türkiye ve onun vitrini olan İstanbul'a bu süreçte çok önemli görevler düşüyor. Biz bu durumun farkında olduğumuz için demokraside ve ekonomide yeni bir atılım döneminin hazırlıklarını yapıyoruz. Bunun için öncelikle 2019'a kadar olan dönemi en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. 2023 hedeflerimiz, bizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşıyacak önemli bir eşiktir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki hedeflerimizin de lokomotifi yine İstanbul olacaktır."







"BİRİLERİ BU MİLLETİ YIKAMAMANIN SANCISINI ÇEKİYOR"



Bu vatanın, bu milletin, sevgi saygıya çok ihtiyacı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu başardığımız gün, birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirdiğimiz gün bu milleti kimse yıkamayacaktır ve zaten birileri de bu milleti yıkamamanın sancısını çekiyor. Özellikle FETÖ, DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin bu şehre (İstanbul) verdikleri zararları ortadan kaldıracak, onları bir daha bu şehre el uzatamayacak hale getirecek çalışmaları süratle tamamlayacağız" diye konuştu.