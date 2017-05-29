yarın grup toplantısında konuşacak

AA

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Giriş Tarihi: 29.5.2017 15:20 Güncelleme Tarihi: 29.5.2017 15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın grup toplantısında konuşacak

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "Yarınki grup toplantısında uygun görürlerse Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla konuşma hakkı zaten her zaman mevcut. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşacaklar" dedi.

Elitaş, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'ın 21 Mayıs'ta yapılan 3. Olağanüstü Kongre'de, AK Parti Genel Başkanı seçildiğini hatırlatan Elitaş, bugün de MKYK ile ilk toplantısını gerçekleştireceğini söyledi.

MYK DA BELLİ OLACAK

Erdoğan başkanlığında toplanacak MKYK'da MYK seçiminin de gerçekleşeceğini ifade eden Elitaş, hayırlı olmasını diledi.

Yarın yapılacak nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşup konuşmayacağına ilişkin soru üzerine Elitaş, "Yarınki grup toplantısında uygun görürlerse sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla konuşma hakkı zaten her zaman mevcut. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşacaklar." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın grup toplantısında konuşacak
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