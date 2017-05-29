Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın grup toplantısında konuşacak

Elitaş, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Mayıs'ta yapılan 3. Olağanüstü Kongre'de, AK Parti Genel Başkanı seçildiğini hatırlatan Elitaş, bugün de MKYK ile ilk toplantısını gerçekleştireceğini söyledi.

MYK DA BELLİ OLACAK

Erdoğan başkanlığında toplanacak MKYK'da MYK seçiminin de gerçekleşeceğini ifade eden Elitaş, hayırlı olmasını diledi.

Yarın yapılacak AK Parti Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşup konuşmayacağına ilişkin soru üzerine Elitaş, "Yarınki grup toplantısında uygun görürlerse sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla konuşma hakkı zaten her zaman mevcut. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşacaklar." diye konuştu.