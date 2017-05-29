Darbeci yüzbaşı Mehmet Karabekir'den kan donduran talimat!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışılırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil, 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 41 sanık asker hakkında 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 559'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıkların savunmaları alınıyor.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, darbe girişimi esnasında, bina çevresinde çıkan olayların yansıdığı güvenlik kamera görüntüleri, savunmaları alınan sanıklara perdeye yansıtılarak izletilirken, sanıklar görüntülerden olayları tespit ediyor.

Savunma yapan tutuklu sanık Emirhan Doğancılı, darbe girişiminden bir gün önce Kahramanmaraş'ta tatbikat olacağının kendilerine söylendiğini, 15 Temmuz'da kurmay başkanının kendilerine denetime geldiğini söyledi.

Darbe girişimi gecesi kolluk kuvvetlerince etkisiz hale getirilen darbeci yüzbaşı Mehmet Karabekir'in kendilerine, "Sakın korkmayın, size sıkan olursa siz de sıkın" dediğini anlatan Doğancılı, arkadaşının silahının bozulması üzerine kendi silahını arkadaşına verdiğini belirtti.

"HALKA SIKACAKSINIZ"

Darbeci yüzbaşı Karabekir'in sık sık yer değiştirdiğini söyleyen Doğancılı, "Yüzbaşı yanımıza gelmişti. Sinirli bir şekilde 'Havaya sıkmayın. Boşa mühimmat harcamayın. Halka sıkacaksınız. Sıkmazsanız ben size sıkarım' dedi. Yüzbaşı vurulduğu an aracın önüne düştü. Uzman çavuş toparlanın gidiyoruz deyince, yüzbaşıyı da araca alarak oradan ayrıldık." diye konuştu.

Savunma yapan diğer bir tutuklu sanık Ebubekir Özcan da kendilerinin tatbikata gittiklerini zannederek birlikten ayrıldıklarını ifade etti.

Yüzbaşının alanda bir kişiyi karnından vurduğunu gördüğünü söyleyen Özcan, şunları kaydetti:

"Yüzbaşının vurduğu adama yardım etmeye gidecektik. 'O vatan haini, yardım ederseniz sizi de öldürürüm' dedi. Bize halkın arasında canlı bomba gibi tehlikelerin olabileceğini belirtti. Yüzbaşı kalabalık bölgeye de ateş etti. Bizi de tehdit ettiği için korkup havaya ateş açtık. Yüzbaşının servis aracına doğru ateş ettiğini gördüm."

Savunmasına devam eden tutuklu sanık Özcan, şehit Murat Naiboğlu'nun şehit edildiği anı, servis aracının silahlarla taranmasını, darbeci yüzbaşı Karabekir'in karnından vurulmasını güvenlik kamera görüntülerinden tespit etti.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.