Diyarbakır'da dev operasyon başladı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice, Hazro, Kocaköy ve Dicle ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.



Açıklamada, "Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, Lice'ye bağlı Akçabudak, Örtülü, Ulucak, Saydamlı, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Üçdamlar, Baharlar, Bayırlı, Hedik, Tuzlaköy, Yamaçlı, Kıralan, Dernek, Konuklu, Yünlüce, Yaprakköy, Damar, Zümrüt, Kıpçık, Çıralı, Sığınak, Kıyıköy, Dallıca, Budak,, Türeli, Tepe, Yolçatı, Dibekköy, Çağdaş, Arıklı, Serince, Kayacık, Uçarı, Ziyaret, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Esenler, Çavundur, Dolunay, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu Köyü ile mezraları, Hazro'ya bağlı Ormankaya, Çitlibahçe,Terdöken, Kırmataş, Kavaklıboğaz, Dadaş ve Sarıerik Köyü ile mezraları, Kocaköy'e bağlı Boyunlu, Gözebaşı ve Tepecik köyü ile mezraları ve Dicle'ye bağlı Kurşunlu, Taşağıl, Kırkpınar ve Kayıköy ile mezralarında bugün saat 18.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır" denildi.



Yasaklama kararının duyurulmasının ardından bölgede asker, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyona, ilçelerdeki askeri birliklerin yanı sıra, Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı Jandarma Hava Grup Komutanlığından kalkan çok sayıda helikopter havadan destek veriyor..