Eski Bursa Valisi'nin de yargılandığı dava başladı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 37'si tutuklu 60 sanık hakkındaki iddianame geçtiğimiz günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar hakkında, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma' ve 'terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından, 15-20 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.
Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan Harput, Kocaeli Kandıra T Tipi Cezaevi'nden önceki akşam Bursa E Tipi Cezaevi'ne getirildi. Sanıkların yargılanması 5 gün boyunca sürecek.