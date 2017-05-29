Eski 'nin de yargılandığı dava başladı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 29.5.2017 12:42 Güncelleme Tarihi: 29.5.2017 13:05
Eski Bursa Valisi'nin de yargılandığı dava başladı

Bursa'da, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski 'un da aralarında bulunduğu 37'si tutuklu toplam 60 sanığın yargılanmasına başlandı. Eski Vali Harput adliyeye geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca aralarında eski 'un da bulunduğu 37'si tutuklu 60 sanık hakkındaki iddianame geçtiğimiz günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar hakkında, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma' ve 'terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından, 15-20 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.

Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan Harput, Kocaeli Kandıra T Tipi Cezaevi'nden önceki akşam Bursa E Tipi Cezaevi'ne getirildi. Sanıkların yargılanması 5 gün boyunca sürecek.

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Eski Bursa Valisi'nin de yargılandığı dava başladı
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