FLAŞ! Atatürkçü gibi görünen kolejin sahibi için FETÖ iddianamesi

İddianamede Sonverdi için "Örgüte müzahir okullar yerine, örgütle uyumlu olmayan, Atatürk ilke inkılaplarına bağlı bir eğitim yuvası maskesi altında faaliyet yürüten, sahibi ve yöneticisi olduğu Nokta Kolejinin örgütün fikir ve düşünceleri doğrultusunda mahrem hizmetler sınıfının çocuklarına eğitim verdiği tespit edilmiştir" denildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Nokta Koleji'nin sahibi olan ve İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan Osman Sadi Sonverdi ile ilgili iddianamede, sanığın darbe girişiminin planlandığı Ankara'daki villada yapılan toplantıya da katıldığı, sahibi olduğu okulu örgütün emrine verdiği ve kripto örgüt elemanlarının çocuklarını maskeleyerek okuttuğuna ilişkin iddialara yer verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Sonverdi hakkında, "Anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Cumhurbaşkanına suikaste teşebbüs ve Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamalarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, Sonverdi'nin İzmir'deki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında yargılamaları İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden tutuklu sanıklar eski Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka ve "İhsan" kod adlı Hasan Coşkuner ile 15 Temmuz darbe girişiminden önce örgütün "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile Ankara'nın Çukurambar semtindeki 3 katlı villada toplantı yaptığı bilgisi yer aldı.

ÇUKURAMBAR'DAKİ VİLLADAYDI

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gizli tanık "Kuzgun" olarak ifade veren ancak mahkemede kimliğini açıklayan Yıldız'ın beyanlarının yer aldığı iddianamede, Yıldız'ın "Tereddüte mahal bırakmadan" fotoğraftan teşhis ettiği ve örgütte "Numan" kod adını kullandığını belirttiği Sonverdi'nin örgüt içerisinde yönetici konumunda olduğu kaydedildi.

Tutuklu sanık Sonverdi ile 2013'ün ağustos ayında "Ahmet" kod adlı bir örgüt mensubu aracılığıyla tanıştığını söyleyen Yıldız'ın ifadesinde, 7 Temmuz 2016'da Çukurambar'daki toplantıya Adil Öksüz'ün katıldığını, toplantıya katılanların mesajlaşmaları için bir tablet verildiğini, tablete yüklenen özel bir program aracılığıyla "İhsan" kod adlı Coşkuner ve "Numan" kod adlı Osman Sadi Sonverdi ile görüştüğünü iddia etti.

İddianamede, Yıldız'ın "Kendisinin daha önce 11 Temmuz 2016'nın akşam saatlerinde 'İhsan' kodun getirmiş olduğu araç ile kendisi ve Su¨leyman Manka'nın Ankara'ya gittiğini, diğer araçta da 'Numan' kod ile 'İhsan' kodun geldiklerini, evde yapılan toplantıya 'Numan' kod başka odada bekleyerek katılmadığını..." şeklinde beyanda bulunduğu ifade edildi.

Yıdız'ın "İzmir'deki darbe girişimine ilişkin davanın tutuklu sanıklarından eski Amfibi Deniz Piyade Tugayı Kurmay Başkanı Albay Ramazan Gencer, "İhsan" kod adlı Coşkuner ile Sonverdi'nin evinde zaman zaman toplantılar yaptığı" yönündeki ifadelerine ilişkin Sonverdi ise Yıldız, Manka ve Coşkuner'le Çukurambar'a gittiklerini ancak villaya girmediğini ileri sürdü.

KRİPTO ELEMANLAR İÇİN ATATÜRKÇÜLÜK MASKESİ

İddianamede, FETÖ'nün darbe girişiminden önceden bilgisi olan tuğamiral rütbesindeki Manka ve Yıldız'la aynı görevlendirmede yer alan alan Sonverdi'nin, örgütün üst düzey yöneticilerinden aldığı emir ve talimatları bunlara aktardığı, Adil Öksüz'ün de katıldığı toplantıda İzmir yönünü kurduğuna işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Sonverdi'nin TSK'da konuşlu örgu¨tu¨n mahrem hizmetler sınıfına mensup, çok gizli olarak kimlikleri korunan ve 'tedbir' adı altında şu¨phe çekecek her tu¨rlu¨ hareketten uzak durmalarına dikkat edilen ve bu yönde haklarında azami tedbir uygulanan örgu¨t u¨yelerinin çocuklarının tahsil hayatlarının devamının temini amacıyla, örgu¨te mu¨zahir okullar yerine, örgu¨tle uyumlu olmayan, Atatu¨rk ilke inkılaplarına bağlı bir eğitim yuvası maskesi altında faaliyet yu¨ru¨ten, sahibi ve yöneticisi olduğu Nokta Kolejinin örgu¨tu¨n fikir ve du¨şu¨nceleri doğrultusunda mahrem hizmetler sınıfının çocuklarına eğitim verdiği tespit edilmiştir."

FETÖ SANIĞI BAZI ASKERLERİN ÇOCUKLARI OKUMUŞ

Aralarında, İzmir'deki darbe girişimine ilişkin davanın tutuklu sanıklarından İlsev Hazır, Ramazan Gencer, Su¨leyman Manka, Halil İbrahim Yıldız, Mehmed Nuri Başol, Sait Bozyel, Nihat Bilican, Coşkun Şahin ve Mustafa Toklu'nun da bulunduğu birçok rütbeli askerin çocuklarının Nokta Kolejinde eğitim aldığına vurgu yapılan iddianamede, kolejde görev yapan bazı öğretmenlerin de örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle tutuklandığına değinildi.

Tuğamiral rütbesindeki iki örgüt mensubunun sorgusuz, sualsiz dinleyeceği seviyede olan tutuklu sanık Osman Sadi Sonverdi'nin örgütte söz sahibi olduğunun altı çizilen iddianamede, "Sonverdi'nin sahibi olduğu okulu örgu¨tu¨n emrine verdiği ve kripto örgu¨t elemanlarının çocuklarını maskeleyerek okuttuğu, bu şekilde istihbarat kurumlarının yaptığı incelemede kripto mahrem hizmetlere sınıfına mensup askeri gu¨cu¨ kullanmaya ehil ve etkili örgu¨t u¨yelerini maskelediği anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.