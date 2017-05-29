Hainler için hesap zamanı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe soruşturması" kapsamına haklarında dava açılan ve aralarında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın da bulunduğu, 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına bugün Silivri'de başlanacak. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşında yapılan binada yapılacak duruşma, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek. Davada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da duruşma savcısı olarak görev yapacak.



92'ŞER KEZ AĞIR MÜEBBET

FETÖ elebaşı Gülen ile "Yurtta Sulh Konseyi"nin İstanbul yapılanmasında yer alan Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu ve Tuğgeneral Eyyup Gürler'in de yer aldığı 10 sanık, 92'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 174'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Sanıklar İstanbul'da şehit edilen 89 kişinin ölümünden ve aralarında Orgeneral Ümit Dündar'ın da bulunduğu 5 kişinin kaçırılmasına teşebbüs eylemi ile tüm darbe faaliyetlerinden sorumlu tutuluyor. Dava iddianamesinde, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu 89 kişi, TBMM ile bazı kurum ve kuruluşlar "suçtan zarar görenler" sıfatıyla yer alıyor.