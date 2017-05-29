cinayetinde yeni gelişme: 3. İddianame kabul edildi!

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Giriş Tarihi: 29.5.2017 15:28 Güncelleme Tarihi: 29.5.2017 15:55
Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme: 3. İddianame kabul edildi!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 'in öldürülmesine ilişkin şüphelileri arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile jandarma görevlilerinin yer aldığı üçüncü iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame, 25 Nisan'da ana davayla birleştirilme talebiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Bazı eksiklikler tespit edilmesi üzerine mahkeme dosyayı savcılığa iade etmişyi. Savcılığın eksiklikleri tamamlayarak dosyayı mahkemeye yeniden göndermesi ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından yapılan inceleme sonucu iddianamenin kabulüne karar verildi.

İddianamede, Hrant Dink cinayetinin FETÖ ile bağlantısına dikkat çekildi. İddianamede bir numaralı şüpheli FETÖ elebaşı Fetullah Gülen yer alırken, eski savcı Zekeriya Öz, kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 51 kişi şüpheli olarak yer alıyor.

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Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme: 3. İddianame kabul edildi!
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