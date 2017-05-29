Türk Telekom'u işgale giden askerlerin yargılanmasına başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasını kontrol altına almaya çalışan 27'si Kara Harp Okulu Komutanlığı subay adayı kursiyer 29 kişinin yargılanmasına başlandı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları'ndaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada heyete, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah Özbağ başkanlık ediyor.

Sanıkların kimlik tespitlerinin ardından savunmalarının alınmasına başlanacak. Sanıklar arasındaki eski Kurmay Yarbay Ömer Ergenekon, firari durumda.

İDDİANAME

Emniyet Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğinin yanı sıra 45 kişinin "şikayetçi" olarak gösterildiği iddianamede, şüphelilerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör amaçlı cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından da ayrıca cezalandırılmaları talep ediliyor. Sanıkların isimleri şöyle:

"Abbas Güngören, Adi·l Cumhur I·pekçi·, Aykan Kılıçarslan, Bi·lal Ergen, Erdoğan Gezer, Fati·h Karaaslan, Fi·kret Erdoğan, Güngör Gürcan, Hakan Özer, Hasbi· Eray Karaaslan, İbrahi·m Çok, İsa Akgül, Mehmet Aslan, Mehmet Ali· Bulazar, Meli·h I·sa Aktaş, Mert Erdi· Kurtoğlu, Mustafa Kılıç, Orçun Ti·nk, Ömer Ergenekon, Ömer Karayoluk, Rıfat Çalık, Sadık Emre Oral, Samet Tanrıverdi·, Selami· Yıldırım, Semi·h Kuvvet, Süleyman Ari·f Varol, Şahi·n Çağlıyan, Uğur Yılmaz, Zi·nnur Çeti·n."

İddianamede, 27 subay adayı kursiyerin Türk Telekom Ulus binasını kontrol altına alma girişiminin darbe girişimine yönelik önceden planlı bir faaliyet olduğunun değerlendirildiği belirtilerek, darbecilerin, darbenin başarı ihtimalinin azalmasına paralel olarak suç delillerini ortadan kaldırmaya yönelik girişimde bulundukları, kamera kayıt cihazlarını imha etmeye çalıştıkları bildirilmişti.