5 güvenlik güçlerine teslim oldu

AA

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Giriş Tarihi: 30.5.2017 13:06
5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şırnak'ın ve Silopi ilçelerinde bölücü terör örgütünden kaçan 5 güvenlik güçlerine teslim oldu

Şırnak'ın ve Silopi ilçelerinde bölücü terör örgütünden kaçan 5 in güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

'dan yapılan bilgilendirmeye göre, 'nin Yüksekova ilçesinde devam eden operasyonda, tespit edilen bir mağara ve bir sığınakta, 406 doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği, dört RPG-7 roketatar mühimmatı, bir doçka uçaksavar makineli tüfek namlusu, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen sekiz tüp ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

'ın ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda da bir tabanca, üç av tüfeği, bir sahte plaka, 67 bin 250 kök kenevir, 127 kilogram toz esrar ve 81 kilogram kubar esrar maddesi bulundu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, silahsız ve teçhizatsız olarak bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist, Silopi ilçesinde de Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan dört terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

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5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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