'ne : 26 gözaltı

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK

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Giriş Tarihi: 30.5.2017 19:06 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 19:20
9 Eylül Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

İzmir polisi içindeki Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişi arasında 7 Profesör ve 3 doçentin de olduğu öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin köklü üniversitelerinden olan içinde yer alan FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 26 kişi arasında 7 profesör, 3 doçent, iki okutman, 3 araştırma görevlisi, memur ve idari personel, teknisyenler olduğu öğrenildi.

Gözaltındaki isimlerden Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Cevher Hazırlama Anabilim Dalı'ndan 28 Temmuz 2016'da emekli olan Prof. Dr. Turan Batar, Buca Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Bölümü Fizik Eğitimi Anabilim Dalı'nda görev yapan Prof. Dr. Mustafa Bakaç ile Prof. Dr. S.B., Prof. Dr. M.S., Prof. Dr. Y.D. ile Prof. Dr. C.A. olduğu bildirildi.

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9 Eylül Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
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