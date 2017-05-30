Adana merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 25 kişi gözaltına alındı

AA

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Giriş Tarihi: 30.5.2017 08:42 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 08:42
Adana merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 25 kişi gözaltına alındı

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 25 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "FETÖ üyesi oldukları" ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Adana, İstanbul ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Aralarında daha önce görevlerinden açığa alınan memurların da yer aldığı çeşitli meslek gruplarından 25 kişi gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Adana merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 25 kişi gözaltına alındı
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