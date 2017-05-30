'da uyuşturucu unda 11 gözaltı

AA

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Giriş Tarihi: 30.5.2017 08:33 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 08:34
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı

'da 8 mahallede uyuşturucu satıcılarına yönelik da 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde Gülbahçesi, Dağlıoğlu, Belediye Evleri, Levent, Kazım Karabekir, Pınar, Gürselpaşa ve Dumlupınar mahallerinde 15 adrese şafak vakti eş zamanlı düzenlendi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, polisler sokak başlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Zanlıların evleri, çatılar ve güvercin kümeslerinde dedektör köpekleriyle arama yapan ekipler, 13 kilo 700 gram esrar, bin 104 extacy hap ve 62,25 gram kokain ele geçirdi.

Söz konusu adreslerde gözaltına alınan 11 kişi, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı
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