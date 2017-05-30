Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel pazartesi günü Türkiye'ye geliyor.

ÇAVUŞOĞLU: İNCİRLİK KONUSUNU GABRİEL İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İncirlik'i Alman parlamenterlere açmamız şu anda mümkün değildir. Pazartesi günü Bakanı Sigmar Gabriel gelecek. Bakan Gabriel ile İncirlik meselesini ele alacağız" dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Biz Avrupa'ya karşı değiliz bizim karşı olduğumuz ikircikli davranışlar. AB bize nasıl davranacağını öğrenmeli



15 Temmuz'dan sonra AB bizi hayal kırıklığına uğrattı.



AB tarafından olumlu bir tavır var biz eylemleri görmek istiyoruz.



İNCİRLİK AÇIKLAMASI



AB için söylediğim her şey Almanya için de geçerli. Almanya'nın Türkiye'ye bakışında olmusuzluklar var.



Şimdi biz incirlik'e gelmek istiyoruz. Almanya şunu anlamalı ben Türkiye'ye istediğimiz yapacağım. Türkiye'den istediğimi alırım. Böyle bir şey yok.Bu Türkiye eskide kaldı. Senin kamu oyun varsa benim de var. sen siyaset yapıyorsan ben de yapıyorum.



Bu şartlarda İncirlik'i Alman parlementerelere açmamız mümkün değil.



Pazartesi günü Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in gelecek ve İncirlik konusunu görüşeceğiz.



Konya NATO üssü oraya gelebilirler. Orada bir sorun yok. İncirlik benim üssümdür oraya gelmezler. geldikleri zaman Hoşgeldin dedik Gittikleri zaman da güle güle deriz.