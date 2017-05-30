Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı uyarı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti iftarında konuştu.

Erdoğan, parti teşkilatlarında bir yenilenmeye gidilmesinin zorunluluğuna dikkat çekerek, "Adeta bir metal eskimesi görüyorum. Bu yıl sonuna kadar il, ilçe ve belde yönetimlerini yenilemek zorundayız" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adeta bir metal eskimesi görüyorum'

Erdoğan, parti genel merkezinde Bakanlar Kurulu Üyeleri, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri ve Grup Başkanvekillerinin katıldığı iftar programında yaptığı konuşmasında, "Milletimizin karşısına 180 günlük eylem planı ile çıkacağız" dedi.

"ZAMANIMIZ AZ AMA İŞİMİZ ÇOK"

"Bölgemizin merkezinde olduğu küresel yeniden yapılanma sürecinde karşımıza çıkacak sınamaları güçlü şekilde karşılayabilmemiz için de bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz şart. Zamanımız az ama işimiz çok." diye konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Bunun için tek bir gün, tek bir saat dahi kaybetmeden gündemimizdeki meselelere yoğunlaşmalıyız. 180 günlük programı, haziran ayı sonu itibariyle başlatacağız. Dolayısıyla hazırlık için yeteri kadar zaman var."