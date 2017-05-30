Darbecilerin tazminat oyununu AİHM bozdu

Türkiye genelinde yürütülen operasyonlar kapsamında tutuklanan FETÖ sanıkları avukatlarının Türkiye'yi tazminata mahkûm ettirmek için AİHM'ye başvuru için sıraya girdikleri ortaya çıktı. Tutuklu sanıklarla ilgili mahkeme heyetince ayda bir kez yapılan "tutukluluk hallerinin incelenmesine" ilişkin kararını alan FETÖ'cü sanıkların avukatları soluğu AİHM'de aldı. İç hukuk yollarını tüketmeden AİHM'nin kapısını çalan avukatların FETÖ sanıklarının "uzun tutukluluk halleri"ni gerekçe göstererek, tazminat davası başvurusunda bulundukları vurgulandı. Ancak AİHM'nin söz konusu yüzlerce başvuruyu, "iç hukuk yolları tüketilmediği" gerekçesiyle geri çevirdi. AİHM'nin daha önce de emsal bir karar almış 15 Temmuz sonrası ihraç edilen hâkim Kadriye Çatal ve Zeynep Mercan'ın başvurusu "iç hukuk yollarını tüketmediği" gerekçesiyle ret edilmişti. Buna rağmen FETÖ'cü sanıkların avukatları AİHM'ye gitti.