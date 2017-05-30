'ın üst düzey yöneticisi yakalandı!

AA

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Giriş Tarihi: 30.5.2017 19:00 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 19:07
DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi yakalandı!

'da terör örgütü 'e yönelik soruşturma kapsamında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen kod adlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 'un İstanbul'da olduğu tespit edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda Bayancuk, gözaltına alındı.

'ın Türkiye'deki destekçi ve sempatizanlarının liderliğini yaptığı belirlenen kod adlı Bayancuk'un Sakarya TEM ekiplerince Sakarya'ya getirileceği öğrenildi.

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DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi yakalandı!
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