'dan bütün dünyaya resti

Giriş Tarihi: 30.5.2017 13:09 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 13:19
Erdoğan'dan bütün dünyaya FETÖ resti

Recep Tayyip , 1007 gün sonra ilk defa konuştuğu AK Parti grup toplantısında sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan ile mücadele konusunda bütün dünyaya seslenerek, "Diyorum ki eğer sizler iadei itibara yardımcı olmazsanız bilesiniz ki yarın bir gün sizlerden de bizim elimize düşenler olursa bizden alamayacaksınız. Çünkü terörle mücadele uluslararası mutabakatın uygulanmasıdır. Bunları vatandaşlıktan da çıkaracağız.Eğer bunları iade ettiniz ettiniz. Etmediniz... O zaman Men Dakka Dukka" ifadelerini kullandı.

Alçak 'ye ve arkasındaki kahpe iz sürücülerine bu ülke teslim edilmedi. Şimdi duruşmalar başladı. Ankara, İstanbul.. Bu duruşmalarla birlikte bütün şehit ailelerine gazi ailelerine mahkeme kararlarıyla hakların iadei itibarın sağlanmasını temin edeceğiz.

O ZAMAN MEN DAKKA DUKKA..

Aynı zamanda bunları dünyada korumaya kalkan ülkelerin önüne bunları koyacağız. Buradan tüm dünyaya sesleniyorum: Diyorum ki eğer sizler iadei itibara yardımcı olmazsanız bilesiniz ki yarın bir gün sizlerden de bizim elimize düşenler olursa bizden alamayacaksınız. Çünkü terörle mücadele uluslararası mutabakatın uygulanmasıdır. Bunları vatandaşlıktan da çıkaracağız.Eğer bunları iade ettiniz ettiniz. Etmediniz... O zaman Men Dakka Dukka...

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Eğer bunları iade ettiniz ettiniz. Etmediniz... O zaman Men Dakka Dukka..."

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Erdoğan'dan bütün dünyaya FETÖ resti
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