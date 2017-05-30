Erzurum'daki FETÖ davasında karar: 3 yıl hapis

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık eski öğretmen Cahide Kılınboz ile avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı ve örgütle bağlantılı Aktif Eğitim Sendikası üyesi olduğunu belirterek, Kılınboz'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Kılınboz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 5 yıl hapis cezası verdi.

Kılınboz'un cezasını, yargılama aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt hakkında bilgiler vermesi sebebiyle 2 yıl 6 aya düşüren heyet daha sonra cezada terörle mücadele kapsamında artırım yaparak sanığa sonuç olarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

BYLOCK VE AKTİF SEN...

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Cahide Kılınboz'un 17-25 Aralık'tan sonraki süreçte kendi isteğiyle FETÖ/PDY'nin gizli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı ve örgütle bağlantılı Aktif Eğitim Sendikasına üye olduğu belirtiliyordu.

İddianamede, Kılınboz'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyordu.