FETÖ’cü pilotlara ‘mahrem abi’ şoku

Malatya 2. Ordu Komutanlığı Müşterek Plan Grubu Başkanlığı'nda Şube Müdürü olarak görev yapan Hava Pilot Binbaşı Tuncay Öztürk, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, görevli olmadığı halde 7. Ana Jet Üssü'ne gelerek 4 F-4 savaş uçağından birisini kaldırmaya çalıştı. Tutuklu yargılanan pilot mahkemedeki savunmasında, FETÖ
üyesi olmadığını öne sürdü. Malatya'ya tayin edilmeden önce Konya'da görev yapan pilotun yakalanan 'mahrem abisi' ise savcılıktaki ifadesinde, zanlının yalanını ortaya çıkardı. Din Kültürü öğretmeni olan 'mahrem abi', kendisine bağlı subaylar arasındaki pilot Binbaşı Öztürk'ün, üs imamı tarafından evine getirilerek kendisiyle tanıştırıldığını, her hafta da evinde düzenli olarak örgüt toplantısına katıldığını söyledi. İtirafçı 'mahrem abi', "Her hafta belirlediğimiz günde benim evime gelir, sohbet toplantısı yapardık. Her ay maaşının yüzde 10'u kadarını da himmet olarak örgüte verirdi" dedi. Alınan ifadeler Öztürk'ün yargılandığı Malatya'daki mahkemeye ek delil olarak gönderildi.
HATSIZ TELEFONLARA YÜKLEDİK
'Mahrem abi "ByLock yaygınlaşınca deşifre olacağından korkulduğu için 'asker abilerine' hat bulunmayan birer cep telefonu verildi ve GSM hattı takmamız yasaklandı. Bu telefonlara EAGLE yükleneceğini, haberleşmelerimizi de bu yolla sağlayacağımızı söyleyen üs imamı, 15 Temmuz ve sonrasında örgüt talimatlarını bu program üzerinden gönderiyordu" dedi. Öğretmen M.B. de 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda "Barış Kartalı" olarak adlandırılan 131'nci HİK Grup Komutanı Hava Pilot Kurmay Albay Hakan Dinç'in 'abiliğini' yaptığını anlattı. Dinç'in örgüte aylık 500 lira himmet verdiğini de söyledi.