Haksız rütbeye büyük operasyon: 69 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2011'de komiser yardımcılığı sınavına girip FETÖ'nün çaldığı sorularla rütbe terfisi yapan 101 polis hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Çalınan sınav sorularıyla haksız rütbeler elde eden 69 FETÖ'cü polis gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen şahısların ByLock kullandıkları, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları, HTS kayıtlarından FETÖ'nün kimlerle irtibat kurduğu, kimlere soruların verdiği de belirlendi. Örgüte bağlılık ölçüsüyle uygun gördüğü polislerin rütbe takarak emniyette etkin olması sağlandığı tespit edildi. Gözaltı kararı verilen polislerin tamamının görevden uzaklaştırıldığı ya da KHK ile ihraç edildiği öğrenildi. Öte yandan FETÖ'ye yönelik operasyonlar yurtgenelinde devam ediyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yapılanmasında yer alan 5 kişi, Muğla'da ByLock kullanıcısı 2 öğretmen tutuklandı. Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan O.C. ve meslekten ihraç edilen akademisyen oğlu Y.C., yakalandı. Ankara'da Albay Alaaddin Eşsiz gözaltına alındı.