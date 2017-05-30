İşte Gezi’nin ByLock’çu abileri

Gezi Parkı olaylarının dördüncü yıl dönümünde, eylemi kışkırtan emniyet müdürleri ile soruşturan savcı ve hakimlerin FETÖ'cü çıkması, olayların AK Parti hükümetini devirmeye yönelik bir provokasyon olduğunu tescil etti. Star'ın haberine göre çevrecilerin çadırlarını yakan, basın açıklaması yapan kadınlara hardal gazı sıkarak olayları provoke eden polis müdürlerinin, ByLock kullanıcısı ve 15 Temmuz gecesi darbeci askerlerle birlikte hareket edecek kadar FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı.

ÖRGÜTLER ATEŞLEDİ

Taksim Gezi Parkı'nda yapılacak çevre planlaması için yaklaşık 40 ağacın yeri değiştirilecek, yeni fidanlar dikilerek çok daha fazla yeşil alan düzenlemesi yapılacaktı. 27 Mayıs 2013'de alana iş makineleri gelince, sosyal medya üzerinden örgütlenen gruplar, sözde çevreci eylemlerini hükümet karşıtı gösteriye dönüştürdü. Tüm yurda sıçrayan olaylarda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 bin kişi yaralandı, yaklaşık 5 bin kişi gözaltına alındı. Yüzlerce işyeri, polis araçları, ambulanslar, belediye otobüsleri, özel otomobiller yakılarak kullanılamaz hale getirildi.

GEZİ’NİN SİLAHLI EYLEMCİSİ RAKKA OPERASYONUNDA ÖLDÜ

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Lokal bir eylemi ülke genelinde kontrolden çıkan gösterilere dönüştürenler, ise FETÖ'cü emniyet ve yargı mensupları oldu. Bu isimlerden ilki, 'orantısız güç' kullanan dönemin Güvenlik Şube Müdür Yardımcısı Mithat Aynacı'ydı. Gezi olaylarındaki tavrıyla şimşekleri üzerine çeken Aynacı, FETÖ'nün 17-25 Aralık sivil darbe girişiminden sonra açığa alındı ama mahkeme kararıyla geri döndü. Aynacı, FETÖ üyesi olmak suçundan aranırken, 15 Temmuz gecesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgale giden bir tankın içinden çıktı. Yakalandığında, üzerinde askeri üniforma bulunan Mithat Aynacı'nın ilk işi telefonunu 'fabrika ayarlarına' döndürmek oldu, ancak bu onu gizleyemedi ve FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlendi.

ÇADIRLARI YAKTIRDI

Gezi olaylarını çığırından çıkaran diğer iki isim ise Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli ve Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar'dı. Parkın içinde kurulan çadırların yakılması ve olaylarla özdeşleşen kırmızı elbiseli kadının gözüne biber gazı sıkılması talimatlarını veren Emekli de ByLock kullanıcısı çıktı.

HAKİM VE SAVCI DA VAR

Yaklaşık bir ay süren Gezi olaylarıyla ilgili iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen ile davaya bakan Hakim Muzaffer İren'in de FETÖ üyesi oldukları belirlendi. Hakim İren aynı zamanda Bylock kullanıcısıydı.

İTİRAF ETMİŞLERDİ

Balyoz davasının FETÖ üyeliğinden tutuklanan duruşma Savcısı Hüseyin Kaplan'da verdiği ifadede, 2011'den itibaren örgüt içinde Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının tırmandığını belirterek, "Gezi olayları esnasında hükümet zarar görsün istedik" demişti. İzmir›deki FETÖ soruşturmasında ifade veren eski İstihbarat Kurmay Yarbay Bülent S. ise örgütün Gezi olayları süreciyle başlayan kaos ortamının devam edeceğini düşündüğünü ve bu sebeple meydanlara çıkanlara destek verildiğini anlatmıştı.