Katil damat hakkında yakalama kararı!

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel dün akşam İstanbul Başakşehir'de ikamet eden kızının evine gitmiş, tartışma yaşayan damadı ile kızını barıştırmak istemişti. Damadı ile konuştuğu sırada çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak öldürülen Kadir Demirel'in vefatıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başlatılan soruşturma çerçevesinde Kadir Demirel'i bıçakladığı tespit edilen Cemil Yavuz Karanfil hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden yakalama talep edildi. Başsavcı Ali Doğan'ın talimatıyla açılan soruşturma kapsamında yapılan yakalama talebi Nöbetçi Hakimlikçe de uygun görüldü.

Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği Cemil Yavuz Karanfil hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Olaydan sonra evden ayrılan Karanfil her yerde aranıyor.