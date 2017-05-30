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Kırmızı fularlı PKK'lı olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil Rakka'da öldürüldü
Kırmızı fularlı PKK'lı
olarak bilinen
Ayşe Deniz Karacagil
Rakka'da öldürüldü
Giriş Tarihi: 30.5.2017
14:59
Güncelleme Tarihi: 30.5.2017
15:05
Gezi olaylarından tanıdığımız kırmızı fularlı
Ayşe Deniz Karacagil
'in Rakka'da PKK saflarında çatışırken öldüğü öğrenildi.
AYRINTILAR GELİYOR..
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Kırmızı fularlı PKK'lı olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil Rakka'da öldürüldü
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