olarak bilinen Rakka'da öldürüldü

Giriş Tarihi: 30.5.2017 14:59 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 15:05
Kırmızı fularlı PKK'lı olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil Rakka'da öldürüldü

Gezi olaylarından tanıdığımız kırmızı fularlı 'in Rakka'da PKK saflarında çatışırken öldüğü öğrenildi.

AYRINTILAR GELİYOR..
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırmızı fularlı PKK'lı olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil Rakka'da öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz