Meclis’te teröriste emeklilik hakkı yok

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız hakkında "PKK'ya silah taşınmak", HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında ise "PKK üye ve yöneticisi olmak" suçlarından fezleke düzenlendi. Yurtdışına kaçan iki ismin de dokunulmazlığı kaldırıldı ve haklarında yakalama kararı çıktı. 5 birleşim üst üste mazeretsiz Genel Kurul çalışmalarına katılmayanların, milletvekilleri düşürülüyor. Bu kapsamda 2 HDP'linin durumu TBMM Başkanlık Divanı'na taşındı. Ardından dosyası Genel Kurul'a gönderilen Sarıyıldız'la ilgili oylama bu hafta yapılacak ve milletvekilliği düşürülecek. Öztürk'ün dosyası da Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi. Yaklaşık iki hafta sonra Öztürk'ün 2 yılı dolacağı için, milletvekili emeklilik haklarından yararlanabilecek. AK Parti ise Öztürk'ün bu haktan yararlanıp kamu vicdanının sızlamasını istemiyor. Bu nedenle süreci hızlandırıp 7 Haziran'dan önce Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesini hedefliyor.