Öldüren çağrı: Yine başladı baba!

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, kızından gelen "yine başladı baba" telefonu üzerine önceki akşam saat 19.50 sıralarında kızı ve damadıyla konuşmak üzere Başakşehir Yunus Emre Caddesi Saka Sokak No:33'te bulunan evlerine gitti. Kızına şiddet ve hakaret uygulayan öfkeli damadı Cemil Yavuz Karanfil ile konuşmak istedi. Kayınpederinin yanında bile hakaretlere devam eden damat, daha sonra öfkesine hakim olamadı.

Mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla salona gelen damat, kayın pederi olan Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla ağır yaraladıktan sonra, kaçmak isteyen eşi Esma Karanfil'ide aynı bıçaklayarak yaraladı. Damat daha sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Demirel olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Esma Karanfil ise Bağcılar'da özel bir hastanede tedavisi devam ediyor.

4 AY ÖNCEDE EVİ TERK ETTİ BARIŞTILAR...

Bundan 4 ay öncede kızı Esma Karanfil'in, kocası Cemil Yavuz Karanfil'den şiddet gördüğü ve babasının evine gittiği belirtildi. Büyüklerin araya girmesi sonucu barıştılar. Demirel'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı

Dün öğle saatlerinde Esma Karanfil'in kaldırıldığı Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Karanfil'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada yoğun bakımda olduğu belirtilen Karanfil için, "Genel durumu kritik olan Esma Karanfil acilen ameliyata alınmıştır. Başarıyla gerçekleşen cerrahi müdahale sonrasında hasta yakın takip amacıyla yoğun bakıma alınmıştır. Şu an itibari ile hayati tehlikesi devam etmekle birlikte genel durumu stabildir" dendi.