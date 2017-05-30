Polisin elinden kuş gibi uçtu

İngiliz Scott William Masterton ile Veysel Şahin'in yönettiği çeteye Şubat ayında Türkiye'de operasyon yapıldı. "Handikap" isimli operasyonda 39 kişi tutuklanırken, AB vatandaşı çete lideri Veysel Şahin Türkiye'de olmadığı için yakalanamadı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şahin ve 236 şüpheli için 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken KKTC'de olduğu tespit edilen Şahin için Türkiye ile KKTC arasında iadesi için görüşmeler başladı.

İADE EDİLECEĞİ GÜNÜN GECESİNDE FİRAR ETTİ

Şahin'i gözaltına almaya giden polisler Şahin'in ikametgah adresinde olmadığını belirledi. Yapılan soruşturmada Şahin'e,"Seni tutuklayıp Türkiye'ye iade edecekler" haberinin uçurulduğu Şahin'in de operasyondan saatler önce milyon dolarlık yatıyla apar topar adayı terk ettiği öne sürüldü. KKTC polisi içerisinde, Şahin'e tutuklama kararını kimin bildirdiği ve kaçmasını sağladığı ciddi şekilde araştırılıyor. Haberin siyasiler mi yoksa polis tarafından bildirildiği henüz bilinmiyor. Girne piyasasına ayda 15 milyon dolar civarında ödeme yapan Şahin, son olarak 55 milyon dolara tarihi Liman Otel ve Casino'yu satın almıştı. Çok sayıda galeriden lüks araçlar ve emlak şirketlerinden lüks residenca ve daire satın alan Şahin'in ödemeleri nasıl yapacağı merak ediliyor. Şahin'in üzerine mal olmadığı, ödemelerin yapıldığı çeklerin ise, genelde taksitler halinde ve ileri tarihli olduğu söyleniyor.

İŞSİZLERE HESAP AÇIP PARALARI TOPLUYORLARDI

İngiltere ve Kıbrıs merkezli sanal kumar ve bahis oynatan uluslararası şebekenin Türkiye temsilcileri olduğu iddia edilen 39'u tutuklu 236 şüpheli hakkında 2016 Aralık ayında hazırlanan 170 sayfalık iddianamede çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. İddianamede yer alan tespitlere göre çeteyi, İngiliz Scott William Masterton ile Veysel Şahin yönetiyordu. . Uluslararası sanal kumar çetesinin, açtıkları sanal kumar sitelerinde kullandıkları banka hesaplarının, işsiz kişiler adına açtıkları, kendilerine 1500-2500 TL arasında maaş bağladıkları, bu hesaplara kredi kartı ve cep telefonu tanımlattıkları anlaşıldı. Bu hesaplarda dönen paraların milyonlarca lirayı bulduğu belirlendi. İşsiz kişilere hesap açılması ve hesabın çete üyeleri tarafından kontrol edilmesi, iddianamede sanık olarak yer alan bu kişilerin ifadelerine de yansıdı. (Vatan)