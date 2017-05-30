Sürüklediler ezdiler yaktılar

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te HDP'nin "Kobani" bahanesiyle yaptığı soka çağrı ardından katledilen Yasin Börü ve üç arkadaşının öldürülmesiyle ilgili Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada gerekçeli karar açıklandı. Sanıkların beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, iki sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında, saldırgan grubun ölmelerinden sonra dahi cesetlere işkence ettikleri, Yasin Börü'nün cesedini ise kısmen yakıldığı, cesetlerden hırsızlık yapıldığına yer verildi.Kararda, öldürme eyleminin maktullerin acı çekmesinden zevk alarak gerçekleştirildiği 'canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürme" suçu kapsamında kaldığı kanaatine varıldığı belirtildi. 7 Ekim 2014'te kurban eti dağıtan Ahmet Dakak, Hasan Gökguz, Riyat Güneş ve Yasin Börü "IŞİD'çi" denilerek katledildiği Yusuf Er'in ise ağır yaralı olarak kaçmayı başardığı vahşet şöyle anlatıldı.Börü ve arkadaşları 7 Ekim akşamı saat 17.40 sıralarında kendilerini linç etmek isteyen gruptan kaçarak Şeyh Şamil Mahallesi Cengizler Caddesi'nde bir apartmanın üçüncü katında bulunan Hasan Okçu'nun dairesine sığındı.Okçu'nun eşi saat 18.22 ve 18.29'da olmak üzere iki defa 155'i arayarak evini PKK'lıların basmaya çalıştığını söyledi.Bu dakikalarda PKK'lı caniler, Börü ve arkadaşlarının bulunduğu daireyi öğrendi.Kapı açılmayınca saldırganlardan Uğur Doğanay, dördüncü katın balkonundan perde, çarşaf sarkıtıp, açık olan pencereden üçüncü kattaki daireye girerek Börü ve arkadaşlarına ateş açtı. Açılan ateşte Yasin Börü ve Ahmet Dakak, Hasan Gökguz, Riyat Güneş yaralandı Yusuf Er ise tuvalete saklandı. Bu arada daire sahipleri ise çocuk odasına saklanmıştı.Asıl vahşet ise saldırgan Doğanay'ın içerden daire kapısını diğer saldırganlara açmasıyla başladı. Gençler sopa, bıçak gibi aletlerle darbedildi, pencereden atıldı.Apartman önünde can çekişen maktuller tekmelendi, taşlandı, sopa ve kesici aletlerle cesetlerine dahi saldırıldı. Börü'nün cesedi ise kısmen yakıldı. Cansız bedenlerden ikisi sürüklenerek caddeye çıkarıldı.Sanıklardan Remzi Özşan, "ölü üzerinden hırsızlık" suçundan 12 yıl, Uğur Doğanay ise "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 3 yıl 9 ay hapse ayrıca mahkûm edilmişti.Kararda, HDP MYK tarafından "Halklarımıza acil çağrı" başlığıyla sokağa çıkma ve sokağa çıkanlara destek verme çağrısı yapıldığı belirtilerek, Diyarbakır'daki olayların "6 Ekim 2014 günü yapılan bu çağrılar" sonrası ortaya çıktığına yer verildi. PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG ile DEAŞ mensupları arasında, Suriye Aynel Arap (Kobani) bölgesinde çatışmalar yoğunlaşmıştı. DEAŞ'in, bölgenin kontrolünü büyük oranda sağladığı sırada başta HDP olmak üzere örgüt güdümündeki yapılar ayaklanma çağrıları yapmıştı.Kararda, 6-7 Ekim tarihlerinde katliama neden olan "Sokak çağrısının", terör örgütü PKK ve çatı yapılanması KCK kararıyla alındığına yer verildi. PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin, 2014 Ekim ayında Şanlıurfa Mürşitpınar sınırkapısı karşısında yer alan Suriye'nin Aynel Arap bölgesinde (Kobani), DEAŞ'tan büyük darbe yemesi sonrası, terör yandaşları 6-7 Ekim 2014'te sokaklarda terör estirmişti. Sakallı vatandaşlar dahi "DEAŞ üyesi" denilerek linç edildi, ya da edilmek istendi. Olaylarda 50'yi aşkın kişi hayatını kaybetti, çok sayıda vatandaş yaralandı.