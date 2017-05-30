TBMM firari HDP'liler için kararını verdi

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün devamsızlık yaptığı birleşimlerin aralıksız 3 ay, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın devamsızlık yaptığı birleşimlerin ise aralıksız 4 ay 21 gün olması sebebiyle, her iki milletvekiline ödenek ve yolluğunun verilmemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Öztürk ve Sarıyıldız'dan, bu tarihler için verilen ödenek ve yolluklar geri alınacak.

Genel Kurulda, TBMM Başkanlık Divanının 24 Mayıs'taki toplantısında, milletvekillerine verilen ödenek ve yolluklar ile devamsızlıklara ilişkin aldığı kararlar oylandı.

FİRARİ ÖZTÜRK'TEN TBMM'YE İTİRAZ: YURTDIŞINDAYIM, DEVAMSIZLIK SAYILMAZ

Okunan Başkanlık Divanı kararına göre, HDP Van Milletvekili Tuğba Öztürk hakkında 2. Yasama Yılı ekim, kasım, aralık aylarına ilişkin olarak Genel Kurulun toplam 47 birleşimine katılmadığına dair düzenlenen cetvelle bu cetvele ilişkin Öztürk tarafından yapılan itiraz değerlendirilerek; Öztürk'ün belirtilen bu dönemlerde yurt dışında bulunduğunun sabit olduğu tespit edildi.

MAZERET KABUL EDİLMEDİ, YOLLUK KESİLDİ

Öztürk'e yönelik 24 Ekim 2016 tarihli dikkat çekme yazısı, HDP Genel Merkezinin yurt dışı görevlendirmelerinin Anayasa ve İçtüzük çerçevesinde devamsızlığa mazeret oluşturan resmi görev sayılmaması, ayrıca yasama görevinin uzun süre yerine getirilmemesinin kamu yararına ters düşmesi dikkate alınarak; devamsızlığı tespit edilen birleşimlerin aralıksız iki ayı aşması (aralıksız 3 ay olması) sebebiyle İçtüzüğün 154. maddesi kapsamında Başkanlık Divanının Öztürk'e, ödenek ve yolluğunun verilmemesi kararı, Genel Kurulda kabul edildi.

İZİN TALEBİNE RET

Başkanlık Divanının HDP'li Öztürk'ün yurt dışı görevlendirmesi sebebiyle 3 Ocak 2017 tarihi itibarıyla ardışık 13 gün süreli, 22 Şubat 2017 itibarıyla ardışık 23 gün süreli, 2 Mayıs 2017 itibarıyla ardışık 10 gün süreli izin talebinin reddi kararı da kabul edildi.

SARIYILDIZ DA İTİRAZ ETTİ: YURTDIŞINDAYIM, DEVAMSIZLIK SAYILMAZ

Başkanlık Divanı kararına göre HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız hakkında 2. Yasama Yılı ekim, kasım, aralık aylarına ilişkin olarak, Genel Kurulun toplam 47 birleşimine katılmadığına dair düzenlenen cetvel ile bu cetvele ilişkin Sarıyıldız tarafından yapılan itiraz değerlendirilerek; Sarıyıldız'ın belirtilen bu dönemlerde yurt dışında bulunduğunun sabit olduğu tespit edildi.

"SEYAHAT EDEMEZ" RAPORU ALMIŞ! İZİN TALEBİ REDDEDİLDİ

Sarıyıldız'ın TBMM Başkanlığına sunduğu 21 Kasım 2016 tarihli 3 ay süreli "seyahat edemez" raporunun, bu dönemde birçok siyasi faaliyete katılımının bulunması, rapor süresiyle çakışan ve daha sonra verilen HDP Genel Merkezinin geriye dönük görevlendirmesi ile çelişen nitelik arz etmesi, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla Hakem Hastanesinin "seyahat edemez" raporunun fenne uygun olmadığına ilişkin bildirimi, yasama görevinin uzun süre yerine getirilmemesinin kamu yararına ters düştüğü gerekçesiyle Başkanlık Divanının, Sarıyıldız'ın izin isteminin reddi kararı da kabul edildi.

VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ TALEBİ KOMİSYONA YOLLANABİLECEK

Buna göre, Faysal Sarıyıldız'ın izin istemi Genel Kurulca reddedildiği için, Sarıyıldız'ın devamsızlığı sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi talebi Başkanlık Divanı tarafından Karma Komisyona yollanabilecek.

SARIYILDIZ'A DA ÖDENEK VE YOLLUK YOK

HDP'li Sarıyıldız'ın devamsızlık yaptığı birleşimlerin aralıksız iki ayı aşması (aralıksız 4 ay 21 gün olması) sebebiyle, Sarıyıldız'a ödenek ve yolluğunun verilmemesi kararı da milletvekilleri tarafından kabul edildi.

VERİLEN ÖDENEK VE YOLLUKLAR GERİ ALINACAK

HDP'li Öztürk ve Sarıyıldız'dan, bu tarihler için verilen ödenek ve yolluklar geri alınacak.