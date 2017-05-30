Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti Grup toplantısında konuşuyor – CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilk kez Ak Parti Genel Başkanı sıfatıyla partisinin TBMM grubuna hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında vereceği mesajlar ise çok merak ediliyor.

TBMM'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti Grubuna seslenecek

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 yıl aradan sonra Ak Parti Grup toplantısında... Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup salonundaki çok sayıda davetli tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama!

"GRUP SİZİ ÖZLEDİ CUMHURBAŞKANIM"

Grup toplantısının açılış konuşmasını yapan Binali Yıldırım "Grup sizi özledi Cumhurbaşkanım" dedi. Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti: Artık Türkiye'de hiç kimse milletin iradesini yok sayarak demokrasi dışı girişimlere teşebbüs etmeyecek ve milletin iradesi her zaman ülke yönetiminde olacaktır. Yeni sistemin özeti budur. Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tam anlamıyla, yapılacak ilk genel seçimlerde, cumhurbaşkanlığı seçiminin birlikte yapılacağı seçimlerde yürürlüğe girecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:

Partimizin ilkelerine ters düşecek hiçbir yanlışın içinde olmamaya gayret ettim ve bizim yol arkadaşlarımızın vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için arkadaşlarımızla var gücümüzle çalıştık. 1 yıl kısa süre ama bu yıl ileri ki dönemlerde de çok konuşulacak. Çünkü bu yıl içinde Türkiye darbe gördü ama Sayın Cumhurbaşkanım bu seferki öncekiler gibi olmadı. Bu sefer karşılarında ceketini alan siyasetçiler değil darbecilere darbe vuran bir Cumhurbaşkanı gördüler bir millet gördüler. Türk demokrasi tarihinde darbelere darbe vurulduğu bir dönem başladı.

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