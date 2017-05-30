Terör örgütü /KCK propagandasından 2 tutuklama

Giriş Tarihi: 30.5.2017 08:57 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 08:57
Terör örgütü PKK/KCK propagandasından 2 tutuklama

'de terör örgütü /KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, sosyal medya hesaplarından terör örgütü /KCK propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulundukları iddiasıyla HDP eski İl Başkanı İsak T. ve oğlu Harun T. ile Aydın K, Erol B. ve Rojan C. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye gönderilen 5 şüpheliden Harun Tacar ve Aydın Kaya çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılardan Erol B. mahkemece serbest bırakılırken, Rojan C. ve İsak T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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Terör örgütü PKK/KCK propagandasından 2 tutuklama
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