Terör örgütü PKK'nın 'sözde özel güç sorumlusu' öldürüldü

Tunceli Valisi Osman Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik mücadeleyi kararlılıkla yürüttüklerini belirterek, bu çerçevede güvenlik güçlerinin Ovacık ilçesinde arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu faaliyet esnasında bir grup teröristin tespit edildiğini ifade eden Kaymak, şu bilgileri aktardı:

"Ovacık ilçesinde arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştiren askerimizle bir grup terörist arasında temas sağlandı ve çatışma çıktı. Çatışmada bir terörist ölü olarak el geçirildi. Güvenlik güçlerimizin yapmış olduğu kimlik tespiti çalışması sonrasında M-16 silahıyla, ölü olarak ele geçirilen teröristin, PKK terör örgütünün sözde Ovacık özel güç sorumlusu 'Ruhat Diyar' kod adlı terörist olduğu tespit edildi."

Kaymak, söz konusu teröristin 2003 yılında örgüte katıldığını ve Suriye uyruklu olduğunu ifade ederek, bölgede operasyonun sürdüğünü sözlerine ekledi.

Valilik açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada ise kentte terörist unsurların bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla aralıksız sürdüğü vurgulandı.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığınca terörist unsurları yakalamak, etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınak ile barınakları tespit ve imha etmek amacıyla Ovacık ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-231 Operasyonu" düzenlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında terör örgütü mensubu bir grupla sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 'Ruhat' kod adlı Ovacık ÖSB sorumlusu bir bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiş olup güvenlik güçlerimizde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Operasyon bölgesinde yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde bir M-16 piyade tüfeği, 5 şarjör, bir el bombası, 100 adet 5,56 milimetre fişek, radyo ve hafıza kartı ele geçirilmiştir.