Terör yuvaları yok ediliyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı
bölgesinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlarda PKK'lı teröristlerin kullandığı 22 mağara tespit edildi. Mağaralarda yapılan aramalarda, Doçka silahı, 24 el bombası, Kanas keskin nişancı tüfeği ve 26 uzun namlulu silah, 3 bin 314 fişek ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında Hakkari Çukurca'da 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bitlis'te 1 ton bomba ele geçirilirken, Tunceli'deki operasyonda 500 kilo bomba imha edildi. Bu arada kırsalda yürütülen operasyonlarda ABD tarafından terör örgütü YPG'ye verilen bazı silahların bulunması dikkat çekti. Öldürülen teröristlerin üzerinden çıkan M16 piyade tüfekleri ve AT-4 tanksavar füze silahları bu silahlar arasında bulunuyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 22-29 Mayıs'ta 483 operasyon düzenlendiği, 46'sı ölü, 8'i teslim olmak üzere 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.