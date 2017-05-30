'de 'nın Ovacık özel güç sorumlusu öldürüldü!

DHA

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Giriş Tarihi: 30.5.2017 00:12 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 01:45
Tunceli'de PKK'nın Ovacık özel güç sorumlusu öldürüldü!

'nin Ovacık ilçesi Yaylagünü köyü kırsalında güvenlik güçleri ile bir grup 'lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada PKK'nın sözde Ovacık özel güç sorumlusu '' kod isimli Suriye uyruklu terörist, ABD yapımı olduğu belirtilen M16 silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

'nin ovacık ilçesi kırsalında eylem hazırlığında olduğu belirlenen 'lı terörist grubun tespit edilmesi üzerine bölgeye Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı çok sayıda Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliği sevk edildi.

Operasyon başlatan güvenlik güçleri akşam saatlerinde Ovacık İlçesi'ne bağlı Yaylagünü köyü kırsalında PKK'lı terörist grupla karşılaştı. Çıkan çatışmada bir terörist M16 silahı ile birlikte ölü ele geçirildi.

Öldürülen teröristin örgütün sözde Ovacık özel güç sorumlusu '' kod isimli Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Rohat Diyar'ın 2003 yılından itibaren örgüt içerisinde silahlı faaliyetler yürüttüğü, Tunceli ve özellikle Ovacık bölgesinde birçok eyleme katıldığı tespit edildi.

Güvenlik güçleri Diyar'ın öldürülmesiyle örgüte Tunceli bölgesinde büyük darbe vurulduğu kaydedildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon sürdürülürken güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında zaman zaman çatışmaların devam ettiği belirtildi.

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Tunceli'de PKK'nın Ovacık özel güç sorumlusu öldürüldü!
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