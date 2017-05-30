‘Türkiye-AB işbirliği devam etmek zorunda’

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, dün günlük basın toplantısı düzenledi. Geçen hafta Brüksel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk arasında yapılan görüşmelerde "tarafların ortak konuları" ele aldığını belirten Schinas "Türkiye ve AB işbirliğine devam etmek zorunda ve edecek" dedi. İlişkilerde yeni bir dönemin başladığına işaret eden Schinas, Türkiye ve AB'nin ortak çıkarları bulunduğunu, bu çerçevede birlikte hareket etmenin bir zorunluluk olduğunu ve tarafların birlikte hareket etme konusunda mutabık kaldığını vurguladı. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı vesilesiyle Brüksel'i ziyaret eden Erdoğan, AB yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Olumlu bir atmosferde geçtiği belirtilen görüşmelerde, ilişkilerin yeniden canlandırılmasına vurgu yapılmıştı.