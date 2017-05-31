Binbir surat Sedat cezaevinde

Giriş Tarihi: 31.5.2017 10:02 Güncelleme Tarihi: 31.5.2017 10:09
Binbir surat Sedat cezaevinde

İstanbul'da gizlendiği çiftlikte yakalanan organize suç örgütü lideri adına farklı isimlerle hazırlanmış 11 adet leri ele geçirildi. Şahin, 2 adamıyla birlikte tutuklandı.  Binbir surat Sedat Şahin’in polis sorgusunda sahte pasaportların çoğunun eski olduğunu söyleyerek "54 yıllık hayatım süresince 4 yıl huzurlu yaşadım. Ömrüm ya volta atarak ya da kaçarak geçti” dediği öğrenildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık teknik takip sonucu organize suç örgütü lideri 'i İstanbul Beykoz Öğümce Köyü'nde adamları Tahir Ç. ve Halis K. ile birlikte gözaltına aldı.

Silahların dışında, yakalanan Bulgaristan, Belçika ve İspanya'ya ait üzerlerinde Sedat Şahin'in resmi bulunan sahte isimle 3 pasaport ve 11 ve ehliyete de el konuldu.

"54 YILLIK HAYATIMIN 4 YILINI HUZURLU YAŞADIM"

Sahte pasaport ve kimliklerde Şahin'in adeta binbir surat olduğu görüldü. Şahin adına düzenlenmiş İTO üye kartının sahte olup olmadığı araştırılırken, 13 gün boyunca sorgulanan Şahin'e, "Polisin silahlarını nerede kullanacaktın" diye soruldu.

Silahlardan haberi olmadığını söyleyen şahin, "Sadece altın kaplama silah ve bir tabanca var" dedi. Sahte pasaportların çoğunun eski olduğunu belirten Şahin, "54 yıllık hayatım süresince 4 yıl huzurlu yaşadım. Ömrüm ya volta atarak ya da kaçarak geçti" diye konuştu. Şahin ve 2 adamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (Akşam)

SEDAT ŞAHİN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

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Binbir surat Sedat cezaevinde
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