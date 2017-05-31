Binbir surat Sedat cezaevinde

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık teknik takip sonucu organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'i İstanbul Beykoz Öğümce Köyü'nde adamları Tahir Ç. ve Halis K. ile birlikte gözaltına aldı.

Silahların dışında, yakalanan Bulgaristan, Belçika ve İspanya'ya ait üzerlerinde Sedat Şahin'in resmi bulunan sahte isimle 3 pasaport ve 11 sahte kimlik ve ehliyete de el konuldu.

"54 YILLIK HAYATIMIN 4 YILINI HUZURLU YAŞADIM"

Sahte pasaport ve kimliklerde Şahin'in adeta binbir surat olduğu görüldü. Şahin adına düzenlenmiş İTO üye kartının sahte olup olmadığı araştırılırken, 13 gün boyunca sorgulanan Şahin'e, "Polisin silahlarını nerede kullanacaktın" diye soruldu.

Silahlardan haberi olmadığını söyleyen şahin, "Sadece altın kaplama silah ve bir tabanca var" dedi. Sahte pasaportların çoğunun eski olduğunu belirten Şahin, "54 yıllık hayatım süresince 4 yıl huzurlu yaşadım. Ömrüm ya volta atarak ya da kaçarak geçti" diye konuştu. Şahin ve 2 adamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (Akşam)

SEDAT ŞAHİN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ