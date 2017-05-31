Darbe sanığı FETÖ'cü albay reddedince hakim fotoğrafları önüne koydu

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay karargahında, İkinci Başkan Orgeneral Yaşar Güler ve bir astsubayın derdest emrini verdiği suçlamalarını reddeden sanık albayın önüne, mahkeme başkanı o sırada çekilen fotoğraflarını koydu. Albay duruşmada zor anlar yaşadı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde görülen duruşmada, o gece Genelkurmay Başkanlığı'nda bulunan eski Genelkurmay Proje Geliştirme Şube Müdürü Kurmay Albay Doğan Öztürk savunma yaptı.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık Öztürk'e mahkeme başkanı o geceki kamera kayıtlarından alınmış fotoğrafları gösterdi.

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Derdest edilen kişinin Güler olduğunu bilmiyordum

Öztürk'e darbe girişimi sırasında Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'in derdest edilmesine ait fotoğraflar gösterildi.

Derdest edilme anında fotoğraflarda kendisinin de bulunduğunun belirtilmesi üzerine Öztürk, "Yaşar Güler'in derdest edilmesini görmedim. Personelin birisine müdahale ettiğini gördüm. Bu fotoğraf yukarıdan çekilmiş olan kamera kaydından alınma. Benim bakış açımla baktığınızda Yaşar Güler'i görür müsünüz? Ben 'neden derdest edildi' dedim, 'standart prosedür' dediler. Onun Genelkurmay İkinci Başkanı olduğunu bilmiyordum" diye açıklama yaptı.

BAŞÇAVUŞUN DERDEST EDİLMESİ SORULDU

Sanık Öztürk'e, ÖKK'den gelen darbeci askerlere verdiği emir ile Başçavuş Mahmut Satun'un derdest edildiği iddiaları da soruldu. Emriyle Satun'un derdest edildiği iddialarını kabul etmeyen Öztürk, "Bu saliselerle kaydedilmiş bir fotoğraf. Ben orada derdest edilmesi emrini vermedim. Mahmut Satun'a otomatik kapının kapanmaması için işaret yaptım" şeklinde açıklama yaptı.

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