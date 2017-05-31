Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Elçilik binamızı tahliye edeceğiz

Afganistan'ın Başkenti Kabil'de büyük bir bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda büyükelçilikler bölgesi olarak bilinen bölgede 80 kişi öldü 350 kişi yaralandı. Bombalı araçla gerçekleşen saldırı sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yaparak elçilik binamızın da bu saldırıda zarar gördüğünü ve hızla tahliye işlemlerinin yapılacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

PERSONEL ZARAR GÖRMEDİ

Edinilen bilgiye göre zarar gören elçilik binasında herhangi bir personelimiz zarar görmedi.

Bakan Çavuşoğlu da personelin tahliye edileceğini belirtti.

Öte yandan Çavuşoğlu ABD'nin terör gruplarına yardımı için de görüş bildirdi. İşte Çavuşoğlu'nun açıklamasından notlar:

"Suriye'deki YPG'ye yapılacak yardım konusunda bizim tutumumuz nettir. YPG'ye verilen desteğin ne kadar riskli olduğunu vurguluyoruz. Terör örgütüne verilen silahlar tüm insanlığa karşı kullanabilir. Avrupa'nın birçok ülkesinde bu endişe var. Suriye'de istikrar arıyorsak bu yanlıştan dönmek lazım."