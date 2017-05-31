İşte şehit Tümgeneral Aydın'ın 15 Temmuz emri

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan ve yüksek gerilim hattına takılarak düşen helikopterin içerisinde teröristlere kan kusturan ve yıllarca girilemeyen bölge olarak bilinen Kato Dağı operasyonunu idare eden 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu belirtildi.

YILLARCA GİRİLEMEYEN BÖLGE OLARAK BİLİNEN KATO DAĞI'NA GİRMİŞTİ

Uludere ilçesi Şenoba beldesinden birlikleri denetlemek amacıyla kalkan COUGAR tipi helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında düşmüştü. Kazada 13 asker şehit olurken, helikopterde yıllarca girilemeyen bölge olarak bilinen Kato Dağı operasyonunu yöneten 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın da bulunuyordu.

İKİ GÜN ÖNCE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

PKK ile mücadele önemli görevler üstlenen şehit Tümgeneral Aydın, geçtiğimiz gün Şırnak'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Kato Dağı'na çıkmış ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşerek operasyon hakkında bilgi vermişti. O anlar kameralara da yansımıştı.

15 TEMMUZ GECESİ KAHRAMANCA EMİR: KIŞLADAN DIŞARI TEK BİR ASKER BİLE ÇIKMAYACAK

Öte yandan Tümgeneral Aydoğan Aydın 15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında Hakkari'de operasyonda olduğunu ve darbe girişimini haber alır almaz Kayseri'de komuta ettiği tugayı arayarak "Kışladan bir asker bile çıkmayacak" emrini vermişti.