Kocaeli'de DEAŞ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 31.5.2017 11:55
Kocaeli'de DEAŞ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Darıca'da terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda eylem ve faaliyetlerde bulundukları iddia edilen, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan M.E, S.E, R.G, H.Ç, H.P, A.İ, A.Y. ve H.Ç. geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Gazetecilerin çekim yaptığı sırada zanlılardan biri, "Kafirleri azapla müjdele" diye bağırdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'de DEAŞ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz