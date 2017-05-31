Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk getirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 17 Mayıs'ta, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında yabancıların da olduğu 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler M.E, S.D, R.G, H.Ç, H.P, A.İ, A.Y, ve H.Ç, adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevki sırasında bir zanlı, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Kafirleri azapla müjdele" şeklinde ifadede bulundu.