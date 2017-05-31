Manisa'daki FETÖ/PDY operasyonunda 16 tutuklama

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda kapsamında gözaltına alınan 46 kişiden 19'u emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Savcılıktaki işlemleri ardından mahkemeye çıkarılan 19 zanlıdan 16'sı tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

6 kişi gözaltına alındı

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Savcılığının FETÖ/PDY'nin Manisa il yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada örgüte ait döküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.